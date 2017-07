Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

14.07.2017 Trier. Die Polizei hat in Trier zwei mutmaßliche Drogendealer auf frischer Tat ertappt. Ein 27-Jähriger sei am Donnerstagabend gerade dabei gewesen, rund 3,5 Kilogramm Marihuana an einen 23-Jährigen zu liefern, teilten die Ermittler am Freitag mit. Der Verhaftung durch eine Spezialeinheit seien langwierige Ermittlungen gegen die beiden Männer vorausgegangen. Bei dem 27-jährigen Mann aus Köln fanden die Beamten mehrere tausend Euro Bargeld. Auch in der Wohnung des 23-jährigen Trierers wurde ein höherer Bargeldbetrag sichergestellt. Außerdem traf die Polizei dort drei weitere Abnehmer der Drogen an. Gegen die beiden Dealer wurden Haftbefehle erlassen.