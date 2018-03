Polizei nimmt eine Frau direkt nach einem Banküberfall fest

29.03.2018 Köln. Unmittelbar nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bank in der Kölner Innenstadt hat die Polizei am Donnerstag eine Verdächtige festgenommen. Dabei handele es sich um eine 35 Jahre alte Frau, sagte ein Polizeisprecher. Beute habe sie bei dem Überfall nicht gemacht. Weil die maskierte Person mit einer Bombe gedroht hatte, forderte die Polizei für die Durchsuchung der Bank nach Sprengstoff einen Spürhund an. Ob noch weitere Personen an der Tat beteiligt waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.