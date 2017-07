Polizei nimmt 19-Jährigen in Nordhausen fest: Gefängnis

Das Justizgebäude mit dem Amtsgericht in Essen.

31.07.2017 Nordhausen/Erfurt. Ein 19-Jähriger ist auf dem Bahnhof Nordhausen bei einer Polizei-Kontrolle festgenommen worden. Die Überprüfung habe ergeben, dass er vom Amtsgericht Essen (NRW) wegen zwei Fällen von besonders schweren Diebstahl zu Jugendstrafen von acht und zehn Monaten verurteilt und zur Festnahme ausgeschrieben worden war, teilte die Bundespolizeiinspektion Erfurt am Montag mit. Der junge Mann stammt selbst auch aus Essen. Er wurde nach der Festnahme am Sonntag in eine Vollzugseinrichtung gebracht.