Polizei hebt Lager für Luxus-Plagiate in Essen aus

18.02.2018 Essen. Die Polizei hat in Essen einen Handel mit gefälschten Markenartikeln entdeckt und ausgehoben. Ein Zeuge hatte die Plagiate am Freitag gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Fahnder machten daraufhin Testkäufe und entdeckten in dem Geschäft ein Lager mit mehreren Tausend Pullover, Jacken, Hosen, aber auch Handtaschen und Uhren, die namhaften Luxusfirmen nachgemacht waren. In Hinterzimmern fanden sich Geräte zum Herstellen falscher Markennamen und unbedruckte Kleidungsstücke. Die Beamten stellten das Equipment sicher. Ein 23 Jahre alter Verkäufer wurde festgenommen.

Am Samstagabend versuchte der Mieter des Ladens offenbar, in die versiegelten Räumlichkeiten einzubrechen, wie es weiter hieß. Nachbarn alarmierten die Polizei, die den 27 Jahre alten Mann aus Gelsenkirchen festnahm. Gegen ihn wird wegen Verstosses gegen das Markengesetz, versuchten Einbruchsdiebstahls und versuchten Siegelbruchs ermittelt. (dpa)