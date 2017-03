16.03.2017 Duisburg. Nach der Festnahme von zwei Verdächtigen in der Nähe der überfallenen Duisburger Bankfiliale geht die Polizei davon aus, dass mindestens ein bewaffneter Täter weiterhin in der Bank ist. Wie viele Mitarbeiter in der Filiale im Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen bedroht werden, sei nicht geklärt, sagte eine Polizeisprecherin.