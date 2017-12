Polizei in New York.

Die Polizei ist am Montag wegen einer Explosion in New York nahe des Times Square im Einsatz.

11.12.2017 New York. Die Polizei geht in New York Hinweisen auf eine mögliche Explosion in Manhattan nach. Mehrere U-Bahnlinien würden evakuiert.

Die New Yorker Polizei prüft Hinweise auf eine mögliche Explosion in Manhattan. Man gehe derartigen Berichten nach, teilte das New York Police Department (NYPD) am Montag auf Twitter mit. Den Berichten zufolge sei die Explosion „unbekannter Ursache“ in der Nähe des Busbahnhofs in Manhattan passiert. Mehrere U-Bahnlinien würden evakuiert. (dpa)