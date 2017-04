Polizei findet schwer verletzten Mann in Steinheim

07.04.2017 Steinheim. Nach dem Fund eines schwer verletzten Mannes auf einer Straße in Steinheim im Kreis Höxter hat eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Eine Gewalttat könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Freitag in Bielefeld mit. Polizisten hatten den Mann nach einem Hinweis am Morgen vor einem Mehrfamilienhaus gefunden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Wegen der laufenden Ermittlungen wollte die Polizei noch keine weiteren Details wie Alter, Art der Verletzungen und mögliche Hintergründen nennen.