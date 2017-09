Vergebliches Versteckspiel

11.09.2017 Bielefeld. Auf der Suche nach einem Einbrecher haben Polizisten in Bielefeld den Gesuchten zwischen Lattenrost und Matratze aufgespürt. Den Beamten fiel jedoch eine ungewöhnliche Wölbung im Bett auf.

Bei einer Hausdurchsuchung habe die Ehefrau angegeben, dass der 34-Jährige nicht zuhause sei, teilte die Polizei am Montag mit. Den Beamten fiel jedoch eine ungewöhnliche Wölbung im Bett auf, in dem sich der mutmaßliche Einbrecher versteckt hatte.

Außerdem entdeckten die Polizisten Diebesgut wie Schmuck, Handy und Laptop. Spuren an einem Tatort im Juni hatten zu dem Bielefelder geführt. Er wurde am Freitag festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Vier Einbrüche hat der Tatverdächtige laut Polizei bereits gestanden. Die Ermittler prüfen, ob ihm weitere Taten zugeordnet werden können. (dpa)