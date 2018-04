Polizei findet Cannabis-Plantage und Waffen bei Rentnerpaar

06.04.2018 Moers. Eine Cannabis-Plantage und Schusswaffen hat die Polizei bei einem Rentnerpaar in Moers entdeckt. Die Drogen sowie ein Gewehr, eine Pistole und ein Schlagstock seien bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt worden, teilten die Ermittler am Freitag mit. Demnach hatte es zuvor Hinweise auf kriminelle Machenschaften des 63-Jährigen und seiner 66 Jahre alten Frau gegeben. Die kleine Plantage sei im Keller der beiden gefunden worden. Der Polizei zufolge legte der 63-Jährige die Plantage selbst an und verkaufte das Cannabis. Die 66-Jährige habe sich bei dem Einsatz der Beamten dermaßen erschreckt, dass sie in ein Krankenhaus kam. Ihr Mann wurde vorläufig festgenommen.