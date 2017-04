Tatwaffe gefunden

07.04.2017 Bonn. Nach dem Fund einer Säge im Fall der Vergewaltigung einer Camperin bei Bonn geht die Suche nach dem Täter weiter.

"Die Fahndung dauert an", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Am Donnerstag hatten Beamte in der Nähe des Tatorts in der Siegaue die etwa 50 Zentimeter lange gebogene Astsäge gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine Waffe des Täters handelt. Die Säge werde derzeit noch untersucht, sagte der Sprecher.

Die Ermittler fahnden nach einem Mann, der am Wochenende in dem Naturgebiet eine 23-Jährige und ihren Freund beim Zelten überfallen und die Frau vergewaltigt haben soll. Die Säge war den Angaben zufolge am Samstagabend zusammen mit vier Decken bei einer Grillparty an einer Brücke in Bonn gestohlen worden. Die Polizei vermutet, dass der Vergewaltiger einen Seesack und einen Rucksack, in denen das Werkzeug und die Decken verstaut waren, noch bei sich hat. (dpa)