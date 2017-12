Polizei fahndet mit Hotline nach Einbrechern

15.12.2017 Siegburg. Mit einer Hotline für Betroffene und zunehmenden Kontrollen will die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis einer möglicherweise herumziehenden Einbrecherbande auf die Spur kommen. Die Einbruchszahlen in den vergangenen zwei Wochen seien "dramatisch" von 30 im selben Zeitraum des vergangenen Jahres auf nun 100 gestiegen. Besonders häufig seien von den unbekannten Tätern Einfamilienhäuser und Reihenhäuser in Sankt Augustin, Hennef und Troisdorf aufgebrochen worden, teilte die Polizei am Freitag in Siegburg mit. "Möglich ist natürlich, dass es sich um ein und dieselben Täter handelt. Das wollen wir mit dieser Aktion auch herausfinden", sagte ein Sprecher.