Hunderte Hinweise eingegangen

29.09.2017 Bonn/Konstanz. Ein Erpresser vergiftet Lebensmittel in deutschen Supermärkten und fordert von diesen einen hohen Millionenbetrag. Bei der bundesweiten Fahndung prüft die Polizei über 650 Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit vergifteten Lebensmitteln will ein Unbekannter Millionenbeträge von deutschen Supermarkt-Ketten erpressen. Vergiftete Nahrungsmittel, darunter Babynahrung, seien bisher nur in Friedrichshafen am Bodensee gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Betroffen waren demnach fünf Gläschen. Die Ermittler gehen zwar davon aus, alle vergifteten Gläser entdeckt zu haben. Es sei jedoch falsch, sich nur auf Babynahrung zu konzentrieren. Die Polizei fürchtet weitere Taten.

Über die Warn-App Nina warnt die Polizei bundesweit nun die Bevölkerung: Auch für die Stadt Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Ahrweiler wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Warnung wegen vergifteter Nahrungsmittel herausgegeben. Aktuell ist die gesamte Bundesrepublik als gefährdet eingestuft, worüber die Warn-App informiert.

Fragen und Antworten zur Notfall-App Was macht die Warn-App Nina? Damit wird über das Handy vor plötzlichen Gefahren gewarnt. Das können Terroranschläge sein. Aber auch Unwetter, Brände oder Umweltkatastrophen. Richtig bekannt wurden Warn-Apps, als damit im Juli in München während des Amoklaufs mit neun Toten die Bevölkerung gewarnt wurde - über ein anderes Pogoramm. Die NRW-Polizei will in wichtigen Fällen über Nina die Bevölkerung ansprechen.

Bekommen alle Nutzer immer dieselben Warnungen? Nein, die Nachrichten können zielgenau für bestimmte Städte bestellt werden. Sie ploppen von selbst auf dem Handy auf. Es gibt mehrere Warnstufen etwa für Unwetter oder Katastrophenschutz. Die Nutzer können sich mit einem Sirenenton über besondere Gefahren informieren lassen.

Was ist mit den anderen Warnwegen wie Sirenen oder Radiodurchsagen? Die bleiben bestehen. Die Experten meinen, die Systeme können sich gegenseitig ergänzen. Zum Beispiel könnte im Katastrophenfall ein nächtlicher Sirenenalarm die schlafenden Menschen wecken. Radio, Fernsehen, Internet und Sirenen bleiben weiter wichtig.

Nina und MoWaS - was ist das? Nina ist die Abkürzung für „Notfall-, Informations- und Nachrichten-App“: Das ist die Warn-App, die man sich kostenlos auf das Smartphone laden kann. Um Informationen in Nina einzuspeisen, verwenden die Leitstellen der Feuerwehr das „Modulare Warnsystem“, kurz MoWaS. Ende des Jahres sollen in NRW die 52 Leitstellen der Feuerwehr ausgestattet sein. Die Kommunikation läuft über Satelliten- und Kabelnetz und ist dadurch besonders sicher.

Wer hat Nina entwickelt und warum? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz in Bonn erforscht, welche Systeme für die Information der Bevölkerung sinnvoll sind und hat die App entwickelt. Für das Warnsystem wurden bislang insgesamt 20 Millionen Euro investiert.

Wann kann eine Warn-App nützlich sein - und wie oft wurde bislang damit gewarnt? In ganz NRW gab es bislang 48 Warnungen. Dabei ging es zum Beispiel um eine Bombenentschärfung und die Bitte, wegen einer Rauchbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wie viele Leitstellen der Feuerwehr in NRW sind bislang dabei? Bislang machen 47 mit. Dortmund und der Kreis Wesel werden die letzten sein, unter anderem, weil eine Leitstelle neu gebaut wird. In Düsseldorf wurde MoWaS seit 2013 erprobt, im Februar 2015 kam Nina dazu. NRW wird das erste Bundesland sein, das flächendeckend damit arbeitet. Das Land will die Kommunen dabei finanziell unterstützen.

Wie viele Menschen in NRW haben Nina auf dem Smartphone installiert? Das ist wegen Datenschutzgründen nicht bekannt. Bekannt ist, dass rund 60 000 Nutzer Informationen für Köln bekommen. Für Düsseldorf bekommen 40 000 Informationen. In ganz Deutschland nutzen bislang etwa 900 000 Menschen das Angebot. Rund 700 000 Nutzer haben Orte aus NRW gewählt, für die sie Warnungen erhalten.

Polizei geht etwa hundert konkreten Hinweisen nach

Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee setzen die Ermittler auf Hinweise über eine Telefon-Hotline. Bislang hätten sich mehr als 650 Anrufer bei der Polizei gemeldet, sagte ein Sprecher in Konstanz am Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Dabei hätten sich einige besorgte Anrufer über den Sachstand informiert. Es seien aber auch etliche konkrete Hinweise eingegangen, erklärte der Sprecher. Laut Nachrichtenagentur AFP ginge die Polizei zur Zeit etwa hundert konkreten Hinweisen nach. Wie ein Sprecher der Polizei Konstanz am Freitag mitteilte, zeichne sich aber noch keine heiße Spur ab.

Ein Unbekannter hat mit der Manipulation weiterer Produkte in deutschen Supermärkten und Drogerien gedroht, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen. Die Behörden veröffentlichten am Donnerstag ein Foto eines dringend Tatverdächtigen. Es handele sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mittlerer Größe mit schlanker, sportlicher Statur, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer. Der Mann habe „eventuell zur Tarnung“ eine Brille getragen. Besonders auffällig sei ein weißer Sohlenrand an den Sportschuhen des Abgebildeten. „Bei dem Mann handelt es sich sehr wahrscheinlich um den Giftausbringer.“

„Die Auswertung der Anrufe läuft fortwährend, die Kollegen prüfen Hinweise rund um die Uhr“, berichtete der Sprecher. Um den Fall zu klären, wurde die Sonderkommission „Apfel“ mit etwa 220 Ermittlern gegründet. Eine internationale Fahndung nach dem oder den Erpressern, vor allem auch in Österreich und der Schweiz, läuft. Mitte September waren fünf vergiftete Gläschen mit Babynahrung in Friedrichshafen am Bodensee entdeckt worden.

Polizei geht von weiteren Vorfällen aus

Die Polizei fürchtet weitere Taten. „Wir können nicht ausschließen, dass der Erpresser über das Wochenende erneut vergiftete Lebensmittel ausbringt“, sagte Pressesprecher Jens Purath am Freitagmorgen im ZDF-„Morgenmagazin“. Dies sei der Grund gewesen, dass die Polizei das Thema publik gemacht habe. Die Ermittler arbeiteten „nach wie vor auf Hochtouren“, versicherte Purath.

Die Polizei geht aktuell davon aus, alle bisher vergifteten Gläser entdeckt zu haben. Das Gift Ethylenglycol sei in die Babynahrung eingerührt worden, hieß es von der Polizei. Beim Verzehr drohten „sehr ernsthafte Gesundheitsgefahren bis hin zum Tod“. Die Drohung des unbekannten Erpressers umfasse aber nicht nur Babynahrung. Er habe gedroht, 20 verschiedene Lebensmittel zu vergiften.

Tipps vom Verbraucherschutz Die Polizei bittet Kunden um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit. Es drohen „sehr ernsthafte Gesundheitsgefahren bis hin zum Tod“, sagte ein Polizeisprecher. Die Menschen sollen auf manipulierte Produkte achten und die Polizei informieren. Es gebe aber keinen Grund für Panik und Hysterie. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verlange generell eine rasche Kommunikation. „Verbraucher sollten so schnell wie möglich über Probleme mit Lebensmitteln informiert werden, gerade wenn eine Gefahr für Leib und Leben bestehen könnte“, sagte der Sprecher Niklaas Haskamp. Er fügte hinzu: „Wir können das im konkreten Fall nicht bewerten, da wir keinen Einblick in die Ermittlungsvorgänge und möglichen Gründe für den geplanten Veröffentlichungszeitpunkt haben.“

