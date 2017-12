Das von der Bundespolizei über Twitter zur Verfügung gestellte Foto zeigt am 31.12.2017 eine starke Rauchentwicklung im Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin. In einer Zwischendecke auf einer angrenzenden Baustelle habe es gebrannt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Der Rauch sei bis zu dem Bahnhof gezogen.

31.12.2017 Berlin. Die Berliner Feuerwehr evakuierte am Sonntagnachmittag den Bahnhof Zoologischer Garten, da ein Brand ausgebrochen war. Dabei wurde nach neuesten Erkenntnissen ein Mensch leicht verletzt.

Starker Rauch im Berliner Bahnhof Zoologischer Garten hat am Sonntag einen großen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. In einer Zwischendecke auf einer angrenzenden Baustelle hatte es gebrannt, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte mitteilte. Der Qualm sei bis zu dem Bahnhof gezogen. Ein Mensch wurde leicht verletzt, konnte aber vor Ort behandelt werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. 20 weitere Menschen mussten mit Atemmasken aus dem Gebäude gebracht werden. Alle blieben laut der Feuerwehr unverletzt. Der Bahnhof musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Auch ein Zug mit 130 Menschen an Bord geriet in den Rauch, konnte aber wieder herausgezogen werden, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Insassen seien von einem Team der Feuerwehr am Bahnhof Tiergarten untersucht worden, sagte der Feuerwehr-Sprecher. Auch hier wurde niemand verletzt. Die Feuerwehrleute konnten die Menschen im Bahnhof Zoo zunächst nicht aus dem Zug holen, da der Rauch sonst in die Waggons gezogen wäre.

Der Bahnhof im Bezirk Charlottenburg musste komplett evakuiert werden. Gegen 15.00 Uhr war der Brand unter Kontrolle gebracht. Nur einzelne Brandnester gebe es noch, sagte der Sprecher. „Wir führen nun Belüftungsmaßnahmen durch.“ Die Feuerwehr war mit über 80 Kräften und Löschfahrzeugen im Einsatz. Der S-Bahn-Verkehr zwischen Friedrichstraße und Charlottenburg war unterbrochen, ebenso der Regionalverkehr.

Die Feuerwehr twitterte, Menschen würden aus dem „Gefahrenbereich“ gerettet. Aus dem Gebäude stieg Qualm auf, wie auf Twitter zu sehen war.

Die Bundespolizei Berlin veröffentlichte über ihren Twitter-Account Fotos des Brandes. Diese zeigen die starke Rauchentwicklung und den Qualm, der aus dem Bahnhofsgebäude steigt.

(dpa)