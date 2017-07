Polizei eskortiert ausgebüxte Hirschkuh nach Hause

19.07.2017 Dormagen. Eine entlaufene Hirschkuh hat die Polizei am Mittwoch in Dormagen mit einem Streifenwagen nach Hause eskortiert. Ein Radfahrer hatte das zahme Tier am Morgen auf einem Feldweg entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermittelten den Besitzer und lotsten das Tier zu seiner Weide zurück, auf der es zusammen mit Pferden gehalten wird. Der Pfleger hatte die Hirschkuh bereits vermisst. Sie war womöglich über den Zaun gesprungen.