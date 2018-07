Festnahme in Weiden

25.07.2018 WEIDEN IN DER OBERPFALZ. Die Polizei hat in Weiden in der Oberpfalz einen mutmaßlichen Schnitzeldieb inflagranti beim Braten erwischt. Der Mann soll einen Imbiss geplündert haben.

Die Polizei hat einen mit Pfannenwender bewaffneten Schnitzeldieb in flagranti beim Braten erwischt. Der 33-Jährige soll einen Imbiss in Weiden in der Oberpfalz geplündert und seine Nachbarn zu einem Festmahl geladen haben. Er wurde festgenommen, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Sie hatten am Dienstag nach dem Täter gefahndet, der 60 Schnitzel, 60 Frikadellen, 40 Hamburger-Scheiben, 30 Stück Putenfleisch, 10 Backfische, 3 Kästen Bier, ein Glas eingelegte Kirschen, eine Gasflasche und einen Schrubber gestohlen haben soll. Kurz darauf bekamen die Polizisten Hinweise und machten sich auf zu einem Mehrfamilienhaus. „Bereits vor der Zugangstüre zum Anwesen stieg den Spürnasen ein Geruch in die Nase, der deutlich an eine Schnitzelbraterei erinnerte“, hieß es im Polizeibericht.

Der 33-Jährige sei gerade dabei gewesen, das Diebesgut zu braten - wohl um einen Großteil der Mieter zu verköstigen. Der Mann legte den Angaben nach ein umfassendes Geständnis ab. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte noch mehr Teile der vermissten Imbisswaren. (dpa)