Tierquälerei in Schwerte?

Nach dem Fund einer toten Katze in einem Einkaufswagen in Schwerte (Kreis Unna) ermittelt die Polizei wegen Tierquälerei gegen Unbekannt. Das tote Tier war am Donnerstagmorgen entdeckt worden. Die Katze habe auf Zeitungspapier gelegen und sei mit Wäschestücken in Kindergröße teilweise zugedeckt gewesen, berichtete die Polizei. Ein Tierarzt habe eine Gewaltanwendung festgestellt, die nicht von einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug stammen könne. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. (dpa)