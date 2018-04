Polizei entdeckt in Neusser Wohnungen 17 Kilo Rauschgift

09.04.2018 Neuss. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Neuss hat die Polizei 17 Kilogramm Marihuana und Amphetamine entdeckt. Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Neusser stehen demnach im Verdacht, einen regen Rauschgifthandel betrieben zu haben. Bei dem Fund am vergangenen Donnerstag seien 13 Kilogramm Marihuana und vier Kilo Amphetamine sichergestellt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Wohnungen den Verdächtigen als Lager dienten.