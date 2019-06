Mann trug auffälligen Slip

Die Wasserleiche am Rheinufer im Kreis Wesel trug eine Unterhose mit diesem auffälligen Bildmotiv.

WESEL. Die Polizei bittet nach dem Fund einer Wasserleiche am Rheinufer im Kreis Wesel um Hinweise zur Identität des Mannes. Auffällig ist vor allem die Unterhose, die der Mann trug.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.06.2019

Die Polizei Wesel bittet um Hinweise zu einer Wasserleiche, die ein Angler am Rheinufer in Rheinberg-Eversael am ersten Juniwochenende entdeckt hatte. Laut Polizei trug der Verstorbene eine auffällige roten Unterhose mit einer aufgedruckten Komikfigur. Das Motiv zeigt ein liegendes Schwein mit grün-gelber Kleidung.

Bei der Leiche handelt es sich um einen bislang unbekannten Mann, die wie folgt beschrieben wird: 1,68 Meter groß, schlank, kurzer rötlich-grauer Vollbart, älter als 50 Jahre, zwei fehlende Schneidezähne im Oberkeifer. Neben der auffälligen Unterhose trug der Mann ein ärmelloses Feinrippunterhemd.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02843/92760 entgegen.