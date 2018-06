Mit Kokainlösung imprägniert

BOGOTA. Ein Trikot, das high macht: Die kolumbianische Polizei hat am Flughafen von Bogotá 14 Trikots aus dem Verkehr gezogen, die mit einer Kokainlösung imprägniert waren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2018

Das 3:0 der kolumbianischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland war ein berauschendes Fußballfest. Auf den Tribünen feierten die Massen in den auffälligen, gelben Trikots der Mannschaft um die Stars James Rodriguez und Radamel Falcao. Der ein oder andere wollte aber für seinen Rausch offenbar nicht auf die Spieler vertrauen, sondern auf Kokain.

Wie am Montag bekannt wurde, beschlagnahmte die Polizei am vergangenem Donnerstag am Flughafen der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá rund 14 Trikots der Nationalmannschaft, die mit einer Kokainlösung imprägniert waren. Der Stoff auf dem Stoff fiel auf, weil die Leibchen rund 15 Prozent schwerer waren als vom Hersteller der Leibchen angegeben.

Ziel der Lieferung soll das niederländische Groningen gewesen sein. Mit Hilfe eines aufwendigen Verfahrens hätte man dort dann das Kokain aus den Trikots zurückgewinnen und auf der Straße für rund drei Millionen Euro verkaufen können.