Polizei befreit acht Flüchtlinge aus litauischem Lastwagen

26.03.2018 Schwerte. Nach Klopfgeräuschen hat die Polizei am Montag acht Flüchtlinge aus einem Lastwagen aus Litauen auf einem Rastplatz an der Autobahn A1 befreit. Nach Angaben der Polizei in Unna musste keiner der Aufgegriffenen, darunter auch Kinder, ärztlich versorgt werden. Noch sei offen, aus welchem Land die Flüchtlinge kommen, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Zuvor hatten mehrere Medien über die Befreiung aus dem Kühltransporter auf dem Rastplatz bei Schwerte berichtet. Fahrer und Flüchtlinge würden vernommen, erklärte die Polizei in Unna. 2015 waren 71 Flüchtlinge in einem Kühllastwagen erstickt. Schlepper hatten die Gruppe von Ungarn aus nach Österreich gefahren.