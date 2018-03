Polizei beendet Autorennen in Duisburg

18.03.2018 Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg am frühen Sonntagmorgen ein Autorennen auf der Bundesstraße 8 beendet. Die Beamten hatten gesehen, wie sich drei Autofahrer ein Rennen lieferten, wie es in einer Polizeimitteilung heißt. Sie seien teilweise doppelt so schnell wie erlaubt durch Hamborn gerast - also mehr als 100 Stundenkilometer statt maximal 50 km/h. Die Polizei stellte noch vor Ort die Führerscheine der beiden 19-jährigen Männer aus Gelsenkirchen und eines 22-jährigen Duisburgers sicher. Verletzt wurde niemand.