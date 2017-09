Polizei überführt Dieb mit skurriler Sammelleidenschaft

07.09.2017 Wesel. Bei einem Polizeieinsatz in Wesel haben Beamte einen 18-Jährigen mit einer ungewöhnlichen Sammelleidenschaft für Arbeitsmaschinen überführt. Der Mann habe sich eine 24-teilige Baustellengrundausstattung "zusammengesammelt", teilte die Polizei am Donnerstag mit. An insgesamt elf Tatorten in ganz Deutschland soll der 18-Jährige Presslufthammer, Rüttelplatten und sogar die Schaufel eines Minibaggers gestohlen haben. Um die Maschinen im Wert von insgesamt etwa 30 000 Euro abzutransportieren, benötigte die Polizei einen Lastwagen. Die Beamten seien ursprünglich nur in der Wohnung des jungen Mannes gewesen, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden sie dann auf das Diebesgut aufmerksam.