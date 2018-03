YouTube-Hit

Salt Lake City. Hitverdächtiger Polit-Gag - Republikanische Politiker aus dem Repräsentantenhaus des US-Bundesstaates Utah rappen im Netz. Per Video erläutern sie, welche Schritte eine Gesetzesinitiative bis zur Verabschiedung durchlaufen muss.

Von Dierk Himstedt, 02.03.2018

"Nooooow it's showtime" im Repräsentantenhauses des US-Bundesstaates Utah. Warum? - Weil Politiker der Republikanischen Partei, kurz Reps, aktuell Hit-verdächtig im Netz unterwegs sind. Denn die Reps rappen.

Das Ganze ist nicht nur als Polit-Gag gedacht, sondern hat einen seriösen Hintergrund. "Nooooow this is a story all about how our bills get flipped into a law" - übersetzt: "Das ist die Geschichte, wie unsere Eingaben zu Gesetzen werden". So beginnt das Video mit den Reps-Rap-Amateuren, die im weiteren Verlauf - nicht ohne eine Prise Eigenlob - erläutern, welche Schritte eine Gesetzesinitiative bis zur Verabschiebung durchlaufen muss.

Achso: Selbstverständlich haben die Reps den Clip nicht selbst komponiert. Treffender könnte man auch sagen "ist geklaut". Hier ist das Original - mit Will Smith.