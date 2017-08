Reaktionen aus aller Welt

Barcelona. Mit Entsetzen und Bestürzung haben Politiker der ganzen Welt auf den Terroranschlag in Barcelona reagiert. Außenminister Sigmar Gabriel sprach den Opfern, Freunden und Angehörigen sein Mitgefühl aus.

Von dpa, 17.08.2017

Außenminister Sigmar Gabriel hat mit Entsetzen auf den Terroranschlag in Spanien reagiert. „Bin tief erschüttert über Nachrichten aus Barcelona. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Freunden und Angehörigen“, teilte der SPD-Politiker am Donnerstag nach Angaben des Außenministeriums via Twitter mit. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat ebenfalls entsetzt reagiert. „Geschockt und wütend über Nachrichten aus Barcelona. Ein feiger Anschlag auf unsere Werte! Meine Gedanken sind bei Opfern und Angehörigen“, twitterte Schulz.

US-Präsident Donald Trump hat sich über die terroristischen Vorfälle von Barcelona informieren lassen. Nach Angaben des Weißen Hauses wird er von Stabschef John Kelly ständig auf dem Laufenden gehalten. Trump hält sich derzeit in Bedminster (New Jersey) auf. Als erste öffentliche Reaktion aus dem Weißen Haus hatte zuvor First Lady Melania Trump getwittert: „Gedanken und Gebete für Barcelona“.

Auch die Bürgermeister von Paris und Nizza haben ihre Solidarität mit der spanischen Stadt bekundet. Die beiden französischen Städte waren in den vergangenen Jahren selbst von schweren Anschlägen erschüttert worden. „Trauer und Empörung angesichts des Terrorakts, der gerade in Barcelona geschehen ist“, schrieb die Pariser Stadtchefin Anne Hidalgo am Donnerstagabend auf Twitter. „Barcelona und Paris sind Städte des Teilens, der Liebe und der Toleranz. Diese Werte sind stärker als dieser abscheuliche und feige Terrorismus.“

Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, erklärte seinerseits auf Twitter: „Entsetzen nach der terroristischen Attacke in Barcelona. (...) Unterstützung für die Opfer dieses schändlichen Angriffs.“ Die Lieferwagen-Attacke in Barcelona weckt Erinnerungen an den Anschlag von Nizza: In der Mittelmeer-Stadt war am 14. Juli 2016 ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hatte 86 Menschen getötet.