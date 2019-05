Mehrfach in Mannheim "ausgebüxt"

12.05.2019 Mannheim. Gleich mehrere Male ist in der Nacht auf Sonntag ein lebensgroßes Plastikpferd auf einer Straße in Mannheim aufgetaucht und musste von Polizisten "eingefangen" werden. Wer dafür verantwortlich ist, ist laut Polizei unbekannt.

Eine halbe Stunde später wurden die Beamten laut Polizeimitteilung erneut alarmiert - wieder räumten sie das Plastikpferd von der Straße. Eine weitere halbe Stunde später stand das Plastikpferd jedoch abermals auf der Straße. Erst nach dem dritten Einsatz blieb es auf seinem angestammten Platz. Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Wer für das wiederholte „Ausbüxen“ der Figur verantwortlich war, sei nicht bekannt. (dpa)