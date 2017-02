65 Jahre Queen Elizabeth

Das Lächeln der jungen Königin: Elizabeth II. am 2. Juni 1953 nach ihrer Krönung in der Londoner Westminster Abbey.

03.02.2017 London. Vor 65 Jahren starb König George VI. Seine Tochter Elizabeth musste die Krone des Vereinigten Königreiches übernehmen. Feiern wird sie diesen Jahrestag nicht.

Am Tag, der Elizabeths Leben für immer verändern soll, wacht sie im Morgengrauen in einem Baumhaus-Hotel am Fuße des Mount Kenia auf. Die 25-jährige Prinzessin und ihr Mann Philip beobachten voller Faszination, wie sich nur wenige Meter entfernt zwei Nashörner um das Wasserloch zanken. Kurz nach dem Frühstück aus Rührei mit Speck, es ist gegen 10 Uhr morgens am Mittwoch, dem 6. Februar, verabschiedet sich das Paar. Die Naturliebhaberin und Hobbyfilmerin Lilibet, wie sie nur genannt wird, ist so glücklich über das Erlebte, dass sie den Angestellten des „Treetops“ verspricht: „Ich komme wieder.“

In Großbritannien ist zu diesem Zeitpunkt Premierminister Winston Churchill bereits unterrichtet: König George VI. ist tot. Elizabeth wurde über Nacht Königin. Keiner weiß den genauen Zeitpunkt, wann ihr Vater auf Schloss Sandringham im Schlaf verstarb. Der Kettenraucher litt an Lungenkrebs, fünf Monate zuvor war ihm der linke Lungenflügel entfernt worden.

Elizabeth weilt abgeschnitten von der Zivilisation. Sie und Philip waren nur eine Woche zuvor vom König am Londoner Flughafen Heathrow verabschiedet worden. Schon da, als er winkend in der bitteren Kälte stand, wirkte George VI. schwach und müde. Eigentlich hätte der 57-Jährige die mehrmonatige Reise in die Staaten des Commonwealth unternehmen sollen, doch er schickte aufgrund seines Gesundheitszustands die älteste Tochter. Kenia sollte ein Kurzurlaub vor der Pflichtreise durch Australien, Neuseeland und andere Länder sein.

Als das Paar an jenem Tag von der Safarai zurückkehrt, hat der Buckingham-Palast bereits eine verschlüsselte Nachricht an den britischen Gouverneur in Nairobi geschickt. Doch weil dieser verreist ist, kann niemand die Botschaft entschlüsseln. So erfährt Elizabeth als eine der letzten Personen vom Tod ihres Vaters. Erst als ein kenianischer Journalist ihren Sekretär informiert und der wiederum die Nachricht an Philip weitergibt, nimmt dieser seine Frau an den Arm zu einem langen Spaziergang im Garten. Als sie zurückkommen, zeigt die Königin keinerlei Emotionen, wie Zeugen sich später erinnern, sondern kümmert sich sofort um die Formalitäten, schreibt Briefe und wählt ihren Rufnamen Elizabeth, mit dem sie fortan als Monarchin angesprochen werden sollte. Für Trauer um ihren geliebten Vater ist keine Zeit.

Am Abend macht sich die Entourage auf die Heimreise, ohne den üblichen Pomp steigt Elizabeth II. in den Flieger Richtung Heimat. Der Kapitän überreicht ihr ein Telegramm ihrer Mutter, das bereits den Ernst ihrer anstehenden Aufgaben betont. „An: Ihre Majestät die Königin. All meine Gedanken und Gebete sind bei Dir. Mummie. Buckingham Palace.“ Aber erst in der Luft lässt die 25-Jährige kurz ihre Maske fallen. Sie geht zur Toilette. Als sie wieder Platz nimmt, ist für alle Anwesenden klar: Die Königin hat geweint.

Zurück in London, wird das junge Staatsoberhaupt am Rollfeld von Churchill, dem Kabinett und einem trauernden Volk erwartet. Laut der mitreisenden Cousine von Prinz Philip, Lady Pamela Mountbatten, sagt die Queen, als sie die schwarzen Palast-Karossen sieht, die sie abholen sollen: „Oh, sie haben die Leichenwagen geschickt.“ Als mittlerweile 90-Jährige erfüllt Elizabeth seit mehr als sechs Jahrzehnten ihren Dienst mit großen Pflichtbewusstsein, wofür sie von ihren Fans auf der Insel und weltweit bewundert wird. Am Montag jährt sich der Tag ihrer Inthronisierung zum 65. Mal. Sie ist die erste Monarchin in der britischen Geschichte, die auf eine so lange Herrschaftszeit zurückblicken kann. Zu feiern ist ihr nicht zumute, sie zieht sich zurück und verweist auf den traurigen Hintergrund: Es ist der Todestag ihres Vaters. (Katrin Pribyl)