"Pink Panther": Juwelenräuber in Köln vor Gericht

12.09.2017 Köln. 600 000 Euro sollen die Angeklagten bei einem Schmuckraub in Esslingen erbeutet haben. Mindestens einer der Männer gehört laut Staatsanwaltschaft zur Juwelenräuber-Bande "Pink Panther". Jetzt steht das Trio in Köln vor Gericht.

Rund ein Jahr nach einem Überfall auf einen Schmucktransporter in Esslingen (Baden-Württemberg) müssen sich von heute an drei Männer in Köln vor dem Landgericht verantworten. Die Angeklagten im Alter von 36, 38 und 41 Jahren sollen bei dem Überfall im Oktober 2016 Schmuck und Uhren im Wert von knapp 600 000 Euro erbeutet haben.

Mindestens einer der Männer soll laut Anklage zur berühmt-berüchtigten "Pink-Panther"-Bande gehören, die es auf Schmuckgeschäfte abgesehen hat. Auf das Konto der Bande geht nach Angaben der internationalen Polizeiorganisation Interpol eine jahrelange Serie von Raubzügen in aller Welt. Ihren Spitznamen hat die Gruppe nach der Krimikomödie "Der rosarote Panther" von britischen Polizisten erhalten.

Die drei Männer waren der Polizei im November 2016 bei einem erneut in Esslingen versuchten Überfall ins Netz gegangen. Der Fall wird in Köln verhandelt, weil einer der mutmaßlichen Täter dort gelebt hat. In seiner Wohnung hatte die Polizei halb- und vollautomatische Waffen sichergestellt. Darunter war auch ein Sturmgewehr, das unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. (dpa)