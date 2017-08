Piloten in 3000 Metern Höhe mit Laserpointern geblendet

09.08.2017 Salzburg/Rennerod. Unbekannte haben Piloten beim Anflug auf den Flughafen Köln mit Laserpointern geblendet - die Störer sitzen wohl in Rheinland-Pfalz. Die Flughafenpolizei Köln verortete sie in Salzburg im Westerwaldkreis, wie die Polizeidirektion Montabaur am Mittwoch mitteilte. Die Frachtmaschinen befanden sich im Anflug auf den Flughafen Köln in einer Flughöhe von etwa 3000 Metern. Die Blender seien noch nicht ermittelt worden, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Westerburg am Mittwoch.