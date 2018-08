Unfallursache unklar

16.08.2018 KOBLENZ. In Koblenz ist am Donnerstagmorgen ein Kleinflugzeug abgestürzt, der 74-jährige Pilot kam dabei ums Leben. Warum der Ultraleichtflieger abstürzte und zerschellte, ist noch unklar.

Ein 74-jähriger Pilot eines Ultraleichtfliegers ist nach einem Absturz in Koblenz gestorben. Das Kleinflugzeug sei am Donnerstagmorgen etwa 200 Meter vom Flugplatz entfernt abgestürzt und am Boden zerschellt, teilte die Polizei mit. Der 74-Jährige, der alleine im Flugzeug saß, sei noch am Unfallort gestorben. Die Unfallursache ist noch unklar. Laut Polizei ermitteln nun Experten der Flugunfalluntersuchung in dem Fall. (dpa)