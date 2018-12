Vorfall in den USA

Seattle. Ein Pilot hatte bei einem Linienflug nach Seattle keine Lust, auf die Landeerlaubnis zu warten und Runden in der Luft zu drehen. Stattdessen machte er mit den Passagieren einen außerplanmäßigen Panoramaflug zu einem Nationalpark.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.12.2018

Eine Flugverspätung lässt die Emotionen der Passagiere in der Regel hochkochen – naturgemäß im negativen Sinn. Dass das aber nicht immer so sein muss, hat jetzt ein Vorfall über Seattle gezeigt. Dort oben in der Luft war ein Flugzeug samt Piloten und Gästen vor einigen Tagen dazu verdammt, ständig im Kreis zu fliegen.

Warum das? Weil die Zielstadt im US-Bundesstaat Washington in dichten Nebel gehüllt war und das dortige Bodenpersonal von einer Landung dringend abgeraten hatte – so blieb den Piloten nichts anderes übrig, als über einen längeren Zeitraum Runde für Runde zu drehen und geduldig abzuwarten – orientierungslos in Seattle.

An Alaska Air pilot got sick of the holding pattern over Lewis County during yesterday's fog at SEA and got clearance for a sightseeing loop around Rainier. Another reason AS is the best. via reddit. https://t.co/JUMOXFhBVR pic.twitter.com/uFok6jewsk