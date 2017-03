Pilot-Projekt: Streifenwagen bekommen Tablets

13.03.2017 Duisburg. Die Polizeiarbeit in NRW soll digitaler werden. In einem Pilot-Projekt will das Land die Streifenwagen von vier Polizeibehörden mit Tablet-Computern ausstatten. Einzelheiten stellt Innenminister Ralf Jäger (SPD) heute (10.30 Uhr) in Duisburg vor. Mit den Tablets sollen die Polizisten etwa Anzeigen aufnehmen können und Fahndungsabfragen durchführen. Bisher wird am Einsatzort ganz klassisch mit Block und Stift notiert, das Ganze dann später auf der Wache in den Computer übertragen.

"Das war absolut überfällig. Die Polizei muss im Informationszeitalter ankommen", sagte Arnold Plickert, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei NRW, zu den geplanten Veränderungen. Nach Angaben des Innenministeriums sollen die Tablets nun einige Monate ausprobiert werden und dann gegebenfalls an alle Behörden verteilt werden. Welche vier Standorte Teil des Pilotprojekts sind, wird erst heute verkündet. Die Duisburger Polizisten seien aber auf jeden Fall dabei.

In den Niederlanden sind die Streifenwagen bereits in den letzten Jahren mit Tablets ausgestattet worden. Die Gewerkschaft der Polizei NRW sieht die Nachbarn als Vorbild. (dpa)