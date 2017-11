Nach der Verleihung des Bayerischen Sportpreises im Sommer steht dem früheren Fußballprofi Philipp Lahm eine weitere Auszeichnung ins Haus, die Bayerischen Verfassungsmedaille in Gold.

21.11.2017 München. Für den Fußballweltmeister regnet es dieses Jahr Preise. Nach dem Bayerischen Sportpreis und dem GQ Men of the Year Award 2017 bekommt "große Ausnahmesportler" am 1. Dezember die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold verliehen.

Fußballweltmeister Philipp Lahm (34) wird mit der Bayerischen Verfassungsmedaille 2017 in Gold ausgezeichnet. Das hat der Landtag am Dienstag in München mitgeteilt.

Der "große Ausnahmesportler" Lahm, der seine Karriere als Fußballer in diesem Jahr beendete, habe sich in besonderer Weise auch ehrenamtlich engagiert, hieß es zur Begründung. So habe er vor zehn Jahren die Philipp-Lahm-Stiftung zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gegründet, die aus schwierigen Verhältnissen kommen.

Mit der Auszeichnung ehrt das Parlament seit 1961 Bürger, die "zum Zusammenhalt der Menschen in Bayern beitragen, sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung einsetzen und diese mit Leben erfüllen".

Die Verfassungsmedaillen 2017 werden am 1. Dezember im Landtag überreicht. Fünf Persönlichkeiten erhalten dann die Auszeichnung in Gold, 45 weitere die in Silber. (dpa)