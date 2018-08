Kurioser Fahrgast in Österreich

Bad Goisern. Drahtesel sieht man in Zügen zuhauf, warum also nicht auch Pferde? Das dachte sich offenbar ein Mann in Österreich und nahm seinen Haflinger einfach mit in den Zug.

Da steht ein Pferd... nein, nicht auf dem Flur, wie es Klaus und Klaus einst sangen, sondern in der Bahn. So geschehen am Mittwoch in einem Zug der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB). Brav steht es an der Leine des Halters im Türbereich und lässt sich von anderen Passagieren fotografieren.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, stand der kuriose Fahrgast in einem Zug, der zwischen Stainach-Irdning in der Steiermark und Attnang-Puchheim in Oberösterreich verkehrt, und soll an der Station Bad Goisern zugestiegen sein. Es dauerte nicht lang, da landete ein Schnappschuss des Haflingers im Kurznachrichtendienst Twitter. Darauf aufmerksam gemacht, nahm es die ÖBB mit Humor: "Wir glauben, uns tritt ein Pf... WAIT WHAT??!?", hieß es in einer ersten Äußerung zum schnell gefundenen Hashtag #Pferdegate. Die Nachahmung werde zudem "nicht emFOHLEN".

Auch ernsthaft bezog die ÖBB noch Stellung. Der Transport von Pferden sei in den Zügen selbstverständlich nicht gestattet. Der zahme, aber ungebetene Gast habe den Zug wieder verlassen müssen - noch vor der Abfahrt. Und so endete die Fahrt für Pferd und Halter, ehe sie überhaupt losging.