22.10.2018 Los Angeles. Nach den Berichten über seine Trennung von Sängerin Ariana Grande reagiert Komiker Pete Davidson mit Humor.

US-Komiker Pete Davidson (24) hat nach Berichten über das Aus seiner Beziehung zu Popsängerin Ariana Grande (25) mit Galgenhumor reagiert.

"Wie Sie sich vorstellen können, möchte ich nicht hier sein. Es geht gerade sehr viel vor sich", sagte Davidson ("Saturday Night Live") am Wochenende in einem Comedy-Club in Los Angeles. "Hat jemand noch ein Zimmer frei? Sucht jemand einen Mitbewohner?"

US-Medien hatten zuvor berichtet, die Verlobung der US-Stars sei aufgelöst. Eine Bestätigung der beiden Künstler gab es bislang nicht. Grande trat allerdings bei der Aufzeichnung einer Fernsehshow vergangene Woche ohne Verlobungsring auf. Danach verkündete sie, sich vorerst von den sozialen Medien zurückziehen zu wollen. Das Paar hatte sich im Juni verlobt. (dpa)