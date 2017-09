Pendelbus-Unglück im Münsterland: Eine Frau tot

Ein Bus liegt ei Tecklenburg in einem Feld neben der Straße.

17.09.2017 Tecklenburg. Auf dem Weg zu einem Kirchenfest verunglückt ein voll besetzter Bus auf einer Landstraße im Münsterland - mit schlimmen Folgen.

Bei einem schweren Busunfall auf einer Landstraße im münsterländischen Tecklenburg ist am Sonntag ein weiblicher Fahrgast ums Leben gekommen. 21 Menschen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser, wie der Kreis Steinfurt mitteilte.

Der Pendelbus sollte Teilnehmer einer kirchlichen Großveranstaltung von einem Parkplatz im Ortsteil Ledde nach Tecklenburg bringen. Insgesamt waren 77 Menschen an Bord, als der Bus aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Seite kippte.

Am Steuer saß eine 53 Jahre alte Busfahrerin. Sie blieb unverletzt. Unter den Insassen waren auch drei Kinder und zwei Jugendliche, wie die Polizei berichtete. Sie kamen ebenfalls ohne Verletzungen davon.

In Tecklenburg feierten am Sonntag die Evangelischen Kirchenkreise Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg ein Fest aus Anlass des 500. Jahrestages der Reformation.

Die ersten Notrufe waren um 10.41 Uhr eingegangen. Wegen der Großveranstaltung im benachbarten Tecklenburg seien sehr viele Rettungskräfte in der Nähe gewesen und hätten den Unfallort schnell erreichen können, sagte Kreissprecherin Kirsten Weßling.

Sieben Notärzte und 17 Notfallseelsorger waren vor Ort. Auch zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. In einer Schule wurde ein Betreuungsplatz eingerichtet. Der Bus wurde am Nachmittag geborgen und von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Hinweise auf technische Mängel seien zunächst nicht gefunden worden, so der Polizeisprecher. (dpa)