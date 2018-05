Zwischenlandung auf dem roten Teppich

Malibu. Zwei Pelikane haben eine Zeugnisvergabe in Malibu gestört. Die Wasservögel landeten mitten im Publikum und ließen sich auch auf ihrem Spaziergang über den roten Teppich nicht beirren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Ungewöhnliche Gäste hat es am Wochenende auf einer Zeugnisvergabe in Kalifornien gegeben. Während der Abschlussfeier in Malibu flog ein Pelikanpärchen über die Menge und landete schließlich zwischen den Zuschauern.

Ein Video zeigt, wie einer der Pelikane zunächst versucht, auf einer der Sitzreihen zu landen. Als dies nicht funktionieren will, watschelt der Wasservogel schließlich auf den roten Teppich. Anweisungen, die Feierlichkeiten wieder zu verlassen, wiedersetzte sich das Tier hartnäckig. Gemächlich schlenderte es über die Wiese und ließ sich bei seinem Spaziergang nicht beirren.