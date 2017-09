Krankenhaus Montabaur

Montabaur. Zu Fuß und ohne sich abzumelden verließ eine 77 Jahre alte Patientin das Krankenhaus in Montabaur. Sie war nur mit einem Nachthemd bekleidet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.09.2017

Auf Abwegen befand sich am Freitag eine 77 Jahre alte Dame in Montabaur. Eigentlich sollte sie sich zur stationären Behandlung im dortigen Krankenhaus aufhalten. Doch in dem Gebäude hielt sie offenbar nicht viel. Auch nicht ihre Aufmachung. Nur im Nachthemd bekleidet war sie verschwunden.

Die Polizei begab sich auf die Suche nach der Patientin und fand sie schließlich - noch immer im Nachthemd. Dabei hatte sie eine beachtliche Strecke zurückgelegt. Rund neun Kilometer entfernt vom Krankenhaus trafen die Beamten die Dame im Nachbarstadtteil Montabaur-Elgendorf. Sie war laut Polizeimeldung zu Fuß unterwegs.

Nach dem Ausflug wurde sie "dem Krankenhaus wieder zugeführt", wie es in der Meldung weiter heißt. Vermutlich durfte sie im Polizeiwagen zurückreisen.