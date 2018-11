Befragung zu einzelnen Taten

21.11.2018 Oldenburg. Wieso spritzt jemand reihenweise wehrlose Menschen zu Tode? Ein früherer Pfleger will sich jetzt zu seinen Taten ausführlich vor Gericht äußern.

Der wegen Mordes angeklagte Ex-Krankenpfleger Niels Högel will sich erstmals vor Gericht zu dem Tod etlicher Patienten am Klinikum Oldenburg äußern. Der heute 41-Jährige soll dort und in Delmenhorst 100 Patienten umgebracht haben.

Wegen sechs Taten auf der Delmenhorster Intensivstation sitzt er bereits lebenslang in Haft.

Am ersten Prozesstag vor drei Wochen hatte Högel die Vorwürfe größtenteils eingeräumt. Von diesem Mittwoch an wollen ihn die Richter in Oldenburg ausführlich zu jeder einzelnen Tat befragen. Zunächst soll es dabei um den Tod von 30 Patienten am Klinikum Oldenburg gehen, wo der Krankenpfleger seit Juni 1999 arbeitete.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ermordete er dort erstmals im Februar 2000 eine Patientin. In den nächsten Jahren soll er immer wieder kranke Menschen eine tödliche Medikamentendosis gespritzt haben, um diese anschließend wiederbeleben zu können. Die Ermittler gehen davon aus, dass er das aus Langeweile tat und um vor Kollegen sein Können zu beweisen.

Später wechselte Högel ans Klinikum Delmenhorst und tötete dort erneut Patienten. Die wohl größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte nahm erst ein Ende, nachdem eine Krankenschwester Högel im Sommer 2005 auf frischer Tat erwischte. Dennoch dauerte es Jahre und zwei Gerichtsverfahren, bis das gesamte Ausmaß der Verbrechen ans Licht kam.

Rund 120 Nebenkläger wollen in dem neuen Prozess erfahren, was mit ihren Verwandten geschehen ist und warum diese sterben mussten. Wegen des großen Andrangs hat das Landgericht die Verhandlung in eine Kongresshalle nahe des Bahnhofs verlegt. Für die Aussage von Högel haben die Richter vier Prozesstage eingeplant. Ab Januar wollen sie dann die ersten Zeugen hören. (dpa)