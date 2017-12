Bescherung für Falschparker

Passau. "Glück" hatten rund 100 Falschparker in Passau am Tag vor Heiligabend. Sie haben ein Knöllchen bekommen mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von Null Euro.

Von Dierk Himstedt, 29.12.2017

Eine vorzeitige "Bescherung" erlebten etwa 100 Falschparker in Passau am Tag vor Heiligabend. Als sie von ihren Einkäufen oder sonstigen Erledigungen zurückkamen, fanden sie zwar einen Strafzettel an der Windschutzscheibe. Jedoch war dieser zur Überraschung der Fahrzeuginhaber mit der Überschrift "Glück gehabt" versehen. Und am Ende des ungewöhnlichen Knöllchens stand noch der nette Gruß "Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!".

Ohne Ermahnung der "Übeltäter" ging es dann allerdings auch nicht über die Bühne. Im Knöllchen-Text heißt es: "Wir hoffen, dass Sie zukünftig die Regelungen der StVO einhalten und damit ein Verwarnungsgeld vermeiden." Der Clou für die Passauer Falschparker in dieser Angelegenheit: Sie müssen nicht zahlen. Denn am Ende der besagten Knöllchen stand "Verwarnungsgeld 0,00 Euro".

In den sozialen Netzwerken löste die ungewöhnliche Maßnahme der Stadt Passau Begeisterung aus - auch wenn nicht alle Nutzer im Netz dem "Braten" wirklich glaubten. Auf Nachfrage der ortsansässigen Tageszeitung "Passauer Neue Presse" bestätigte ein Vertreter der Stadt jedoch, dass die Null-Euro-Knöllchen tatsächlich echt sind. Die betroffenen Falschparker freut's sicher.