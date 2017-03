26.03.2017 Dinslaken. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Dinslaken einen 54 Jahre alten Mann überwältigt, der am Sonntag auf der Straße Passanten mit einem Messer bedroht hatte. Der psychisch auffällige Mann wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht, wie die Polizei berichtete. Bei dem Mann, den die Polizisten in seiner Wohnung festsetzen konnten, wurden mehrere Messer gefunden.