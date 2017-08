Mond im Kernschatten der Erde

Bei einer partiellen Mondfinsternis stehen Sonne, Erde und Mond in etwa in einer Reihe.

08.08.2017 Düsseldorf. Augustnächte können für Sternengucker ergiebig sein: Noch vor einem Sternschnuppenschauer Mitte August gab es am Montagabend eine partielle Mondfinsternis. Auch in NRW war der leuchtende Mond teilweise zu sehen.

Hinter leichten Schleierwolken ist die partielle Mondfinsternis am Montagabend vielerorts in Nordrhein-Westfalen zu sehen gewesen. Hobbyastronomen konnten den rosafarben leuchtenden Mond am leicht bedeckten Himmel beobachten. Beispielsweise von Bielefeld aus war auch die Verdunklung am unteren Teil des Mondes erkennbar. Er trat teilweise in den dunklen Kernschatten ein, den die Erde auf der von der Sonne abgewandten Seite in den Raum wirft.

Bei einer partiellen Mondfinsternis stehen Sonne, Erde und Mond in etwa in einer Reihe. Von Deutschland aus war diesmal nur der zweite Teil der Verdunklung zu sehen, da der Aufgang des Mondes erst nach Mitte der Finsternis erfolgte. Um 21.19 Uhr endete der sichtbare Teil der Mondfinsternis mit Austritt des Mondes aus dem Kernschatten der Erde.

Partielle Mondfinsternis Foto: dpa Blick auf eine partielle Mondfinsternis über den Berner Alpen (Schweiz).

Foto: dpa Ein mann beobachtet die partielle Mondfinsternis.

Foto: dpa Blick auf eine partielle Mondfinsternis am vom Plöckenstein an der österreichisch-tschechischen Grenze.

Foto: dpa Ein Mann fotografiert die partielle Mondfinsternis.

Foto: dpa Blick auf eine partielle Mondfinsternis vom Plöckenstein an der österreichisch-tschechischen Grenze.

Foto: dpa Menschen betrachten im Cerro Del Tio Pio Park in Madrid (Spanien) die partielle Mondfinsternis.

Foto: dpa Die Mondfinsternis war auch im polnischen Katowice zu sehen.

Foto: dpa Blick auf die partielle Mondfinsternis am im polnischen Katowice.

Foto: dpa Ein Mann fotografiert am in Bielefeld den Mond mit seinem Handy.

Foto: dpa In einigen Teilen von NRW, wie hier in Bielefeld, war die partielle Mondfinsternis zu sehen.

Foto: dpa Eine Frau und ein Mann beobachten in Nürnberg (Bayern) die partielle Mondfinsternis.

Foto: dpa Auch über dem Tempel des Poseidon in Kap Sounion (Griechenland) war die partielle Mondfinsternis zu sehen.

Foto: dpa Blick auf den hell erleuchteten Mond hinter einem Baukran bei Gilching (Bayern).

Besonders gut zu sehen war die partielle Mondfinsternis im Osten Deutschlands sowie in Bayern.

Das Maximum der Perseiden erwarten die Sternfreunde in der Nacht vom 12. auf den 13. August (Samstag aus Sonntag). Doch das Licht des noch relativ vollen Mondes werde viele der Sternschnuppen überstrahlen. (dpa)