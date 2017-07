Parkplatzschranke abmontiert

24.07.2017 Warendorf. Ein offensichtlich ortsunkundiger Autofahrer hat seinen Kleintransporter auf einem beschrankten privaten Parkplatz in Warendorf abgestellt - und kam nicht mehr raus. Wie eine Zeugin auf Fotos festhielt, montierte der Fahrer kurzerhand selbst die Schranke ab und brachte sie auch wieder an, allerdings unvollständig. "Nachdem er den Parkplatz mit seinem Fahrzeug verlassen hatte, setzte er die Schranke zwar wieder ein, unterließ es aber, die Schrauben wieder ordnungsgemäß zu befestigen", berichtete die Polizei am Montag. "Einige waren einfach ins Gewinde gesteckt worden, andere fehlten ganz."

Die Zeugin informierte den Eigentümer des Parkplatzes, dessen Schranke nur zu den Öffnungszeiten aufgeht. Der Mann erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen. Auf den Schrankencrasher kommen jetzt Schadenersatzforderungen und womöglich auch ein Ermittlungsverfahren zu. (dpa)