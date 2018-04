23.04.2018 Vatikanstadt/Rom. Heute hat der Papst Namenstag. Und gibt eine Runde Eis aus.

Der Papst feiert Namenstag und spendiert Eis: 3000 Portionen sollten am Montag an Obdachlose und andere Bedürftige in Rom verteilt werden, teilte der Vatikan mit.

Am 23. April feiert die katholische Kirche den Tag des Heiligen Georgs - und somit auch den Namenstag des 81-jährigen Argentiniers, der bürgerlich Jorge (Spanisch für Georg) Mario Bergoglio heißt. Das Eis sollten die Menschen bekommen, die täglich Suppenküchen und Schlafsäle in der italienischen Hauptstadt aufsuchen. (dpa)