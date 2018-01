Panzerfaust bei Wohnungsauflösung gefunden: Entwarnung

25.01.2018 Gelsenkirchen. Schreck bei einer Entrümpelung: Eine Panzerfaust haben Mitarbeiter einer Fachfirma in einer Gelsenkirchener Wohnung entdeckt. Herbeigerufene Polizisten gaben wenig später Entwarnung: Es handele sich um eine Übungspanzerfaust, von der keine Gefahr ausgehe, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. "Es war lediglich ein Demonstrationsobjekt. Sie wird jetzt so entsorgt, dass niemand mehr erschreckt wird." Die Beamten prüften, wem die Waffe gehöre. Hinweise auf eine strafbare Handlung lägen derzeit nicht vor. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet.