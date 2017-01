Dschungelcamp

Die wichtigste Erkenntnis vorweg: Alexander "Honey" Keen hat seine Gesichtszüge nicht unter Kontrolle. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Gut, für ein Model doof - aber die Erklärung, warum er überheblich grinste, als er die gemeinschaftliche Dschungelprüfung abbrach. Gina-Lisa hat's ihm geglaubt. Gut so. Der arme Tropf hat doch eine schlimme Bronchitis und einen dicken Hals. Hoffentlich bekommt er beides schnell wieder in den Griff, denn er hat schon zahlreiche Termine in den kommenden beiden Monaten. Vermutlich will er die Quoten von irgendwelchen Trash-Formaten retten. Frauentausch vielleicht?

Sprüche:

"Ich habe eine schlimme Bronchitis"

"Ich habe Schnupfen"

"Durch die viele Muskulatur ist bei mir der Hals breiter"

"Vielleicht sieht man sich mal da draußen und quatscht oder macht ein Selfie!"

Die große Überraschung: