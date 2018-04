Hochzeit in Gang 13

LOWER BURREL. Ungewöhnlicher Ort für das Ja-Wort: Ein Paar heiratete in einem Supermarkt im US-Staat Pennsylvania - dort waren sich Mann und Frau vor zehn Jahren erstmals begegnet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.04.2018

Mit Gang 13 eines Supermarktes in Lower Burrell in den USA werden der 69-jährige Larry Spiering und Becky Smith wohl für immer eng verbunden bleiben. Wie das Nachrichtenportal triblive.com berichtet, ist es der Ort, an dem sich das Paar vor zehn Jahren erstmals traf und an dem es sich am Ostersonntag das Ja-Wort gab. Auch für den Richter, der die Trauung vor rund 30 Gästen vornahm, ein ungewöhnlicher Ort: Dem Bericht zufolge feierte er erstmals eine Hochzeit in einem Supermakrt.

Zum Zeitpunkt des Kennenlernens war die heute 62 Jahre alte Smith in dem Supermarkt angestellt, als ein Kunde auf sie zukam und ihr einen Zettel mit seiner Telefonnummer gab. Es war Larry Spiering. Als die Beiden beschlossen, zu heiraten, war für sie klar: Es muss an dem Ort geschehen, an dem sie sich erstmals trafen - Gang 13 im Supermarkt.