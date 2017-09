Pützchens Markt mit vielen Attraktionen

08.09.2017 Bonn. Jetzt drehen sich wieder die Karussells: Mit einem Festumzug hat am Freitag in Bonn der Pützchens Markt begonnen. Die Großkirmes feiert in diesem Jahr ihr 650. Bestehen. Fünf Tage lang verwandeln rund 500 Schausteller den Festplatz im Stadtteil Beuel in eine umgerechnet viereinhalb Kilometer lange Kirmesmeile. Für Nervenkitzel bei wagemutigen Besuchern sorgen nach Angaben der Veranstalter unter anderem der gut 80 Meter hohe Aussichtsturm "City Skyliner" und - als Neuheit - der Kettenhochflieger "The Flyer". Der Pützchens Markt endet am Dienstag (12. September) mit einem Feuerwerk mit Musikbegleitung.