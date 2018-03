Osterfeiertage: In NRW beginnt die große Stauwelle

29.03.2018 Köln. Volle Straßen und verstopfte Autobahnen: In NRW beginnt am Donnerstag vor den Osterfeiertagen die große Stauwelle. Autofahrer müssen in den kommenden Tagen viel Geduld mitbringen.

In Nordrhein-Westfalen beginnt heute die große Stauwelle vor den Osterfeiertagen. Urlauber, Ausflügler und Pendler sorgen für volle Straßen und verstopfte Autobahnen, sagte ein Sprecher von ADAC Nordrhein am Mittwoch. In Großstädten wie Köln sei mit besonders vielen Staus zu rechnen. Stark betroffen seien zudem die Autobahnen in Richtung Niederlande und Nordseeküste sowie in Richtung Süden in die Skigebiete. Dazu zählen die A1, A3, A61 und A57.

Auch in den kommenden Tagen kann es nach Einschätzung des ADAC noch zu einigen Staus kommen. Besonders voll soll es dann wieder am Ostermontag werden, wenn die Rückreisewelle einsetzt. Entspanntes Autofahren dürfte demnach lediglich am Sonntag möglich sein. (dpa)