Bonn. Aprilwetter und kühle Temperaturen begleiten in diesem Jahr die Ostereier-Suche in Bonn und Region.

15.04.2017

Für die Suche nach Ostereiern sind in diesem Jahr eine dickere Jacke und ein Regenschirm ratsam, denn das wechselhafte Aprilwetter macht seinem Namen alle Ehre. An den Ostertagen ist immer wieder mit Schauern zu rechnen, die Temperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad.

Während die Sonne am Sonntag nicht zu sehen sein soll, kann sie am Ostermontag immer mal wieder zum Vorschein konnen.Trocken soll es aber auch dann nicht bleiben. Immer wieder kann es zu Schauern kommen. Die Temperaturen sinken nachts bis auf 3 Grad. In höheren Lagen des Mittelgebirges kann vereinzelt Schnee fallen.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es zum Ende der Woche. Dann sollen die Temperaturen laut derzeitiger Prognosen langsam wieder steigen. (ga)