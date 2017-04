Sogar Schnee möglich

Kindergartenkinder tauschen während der traditionellen Haseneiersuche am Goethe Gartenhaus in Weimar ihre "Beute" miteinander.

14.04.2017 Offenbach. Die Ostereiersuche wird in diesem Jahr vielerorts eine nasse Angelegenheit. Tief "Otto" macht den Gang an die frische Luft am Ostersonntag jedenfalls wenig einladend. Bei wechselnder und vielfach starker Bewölkung kommt es wiederholt zu Schauern.

Im Nordosten gibt es vereinzelt auch kurze Graupel-Gewitter. In den Kammlagen fällt Schnee. Die Höchsttemperaturen erreichen nur noch 8 bis 13 Grad.

Am Ostermontag dürfte sich im Nordosten Deutschlands so mancher verwundert die Augen reiben. Dort kann es zu einer kurzzeitigen Schneedecke kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach weiter mitteilte. Bei Temperaturen von 5 bis 12 Grad können die Niederschläge auch im höheren Bergland oberhalb von 500 Metern als Schnee fallen.

Der mäßige West- bis Nordwestwind bleibt stark böig. Nur an der Ostsee und im Südwesten ist er etwas schwächer. Im höheren Bergland treten Sturmböen auf.

Am Dienstag wird dann Hoch "Pia" wetterbestimmend. Es bleibt aber kühl. Verbreitet gibt es wieder Nachtfröste. (dpa)